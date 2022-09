Gian Luca Rana e il progetto “67 Colonne per l’Arena di Verona”, insieme per valorizzare la città (Di mercoledì 7 settembre 2022) La notizia della consegna del prestigioso premio Miglior Iniziativa Art Bonus 2021 da parte del Ministero della Cultura al progetto “67 Colonne per l’Arena di Verona”, apre nuovi scenari sui modelli di fund raising possibili e attesta ancora una volta l’impegno sociale ed economico che una figura come quella del suo founder e ambasciatore, Gian L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 7 settembre 2022) La notizia della consegna del prestigioso premio Miglior Iniziativa Art Bonus 2021 da parte del Ministero della Cultura al“67perdi”, apre nuovi scenari sui modelli di fund raising possibili e attesta ancora una volta l’impegno sociale ed economico che una figura come quella del suo founder e ambasciatore,L'articolo NewNotizie.it.

MarcoCH0 : '2-1 per il PSG, stasera' — Gian Luca Rossi - gian_luca_rossi : RT @diarioromano: #Roma si deve far trovare pronta ad ospitare l’Autorità europea #antiriciclaggio Entro gennaio si saprà se la scelta cad… - RosamagdalenaF3 : @ilvolonelcuore Gian????Luca \piero????barone????\igna????????boschetto???? - JackFCIM1908 : @gianlucarossitv No Gian Luca non è irrisolvibile, si devono levare dal cazzo. Stop - Sandro_Russo74 : Gian Luca Vialli, Un uomo, un mito, una leggenda ?? -