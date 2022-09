Elezioni: Renzi, 'termovalorizzatori fanno bene' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Siccome questa crisi è partita con il termovalorizzatori, quello di Roma, noi siamo qui a dire che i termovalorizzatori fanno bene e la crisi invece fa male". Così Matteo Renzi in collegamento a L'Aria che Tira da Brescia. "Dubitate di quello che volete ma che bello poter fare una campagna elettorale a poter dire 'viva gli impianti' invece gli altri si devono nascondere perchè hanno cambiato idea su tutto". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Siccome questa crisi è partita con il, quello di Roma, noi siamo qui a dire che ie la crisi invece fa male". Così Matteoin collegamento a L'Aria che Tira da Brescia. "Dubitate di quello che volete ma che bello poter fare una campagna elettorale a poter dire 'viva gli impianti' invece gli altri si devono nascondere perchè hanno cambiato idea su tutto".

