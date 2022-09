Elena Santarelli | l’allenamento è una bomba

Sul suo seguitissimo profilo Instagram da ben 1 milione e 800mila follower, ha mostrato quali esercizi la aiutano a mantenersi così in forma, date un'occhiata anche voi!, svelato il ...Un trattamento che serve a rimpolpare, levigare ed illuminare la pelle e che, a quanto pare, è gettonatissimo tra le celebrities: Melissa Satta, Chiara Ferragni,...sono solo alcune ...Passano gli anni, ma il fisico di Elena Santarelli resta sempre al 'top': su Instagram ci mostra come fa a conservare intatta tanta bellezza.Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...