Del Mese (Terzo Polo): No alla bando-mania. Aiuti concreti ai piccoli enti, soprattutto nelle aree interne (Di mercoledì 7 settembre 2022) "La realtà è che non siamo in grado di utilizzare i fondi e di completare le opere avviate. Dobbiamo difendere le scelte del Governo Draghi e del ministro Carfagna che hanno fatto sì che al Mezzogiorno fosse destinata circa la metà degli investimenti in infrastrutture previsti nel PNRR di cui circa 900 milioni destinati alle aree interne (parte di un piano complessivo di 2 miliardi). La risposta di Azione-ItaliaViva è molto chiara: questi fondi non devono essere sprecati o dirottati altrove. Azione-ItaliaViva ha aperto veri e propri dossier, di progetti ed investimenti, per far sì che il PNRR veda realmente le aree interne, fatte di microluoghi lontani e dimenticati". Così l'avvocato Antonio Del Mese, candidato di Azione/ItaliaViva/Calenda ...

