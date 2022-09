Dalla panchina ai vini: cosa fanno i protagonisti dell'ultimo Inter - Bayern (Di mercoledì 7 settembre 2022) Inter e Bayern Monaco si sono affrontati a San Siro l'ultima volta nel 2011, nell'andata degli ottavi di Champions League: ecco cosa fanno ora ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 7 settembre 2022)Monaco si sono affrontati a San Siro l'ultima volta nel 2011, nell'andata degli ottavi di Champions League: eccoora ...

cmdotcom : #SalisburgoMilan , #Pioli non regala sorprese. #Origi scalpita dalla panchina [@86_longo] #ChampionsLeague - ilragazzotopo : @deturone @Cuccioloterzo Nella vita ci sono i ruoli. Anche chi parte dalla panchina con 5 cambi può dire la sua. Pe… - olgbar2 : RT @GiuseppeFalcao: Ricordo le foto di Sìnisa che provato dalla malattia si presentava in panchina per stare vicino alla squadra. Ricordo… - LIDAMUGNAI : RT @GiuseppeFalcao: Ricordo le foto di Sìnisa che provato dalla malattia si presentava in panchina per stare vicino alla squadra. Ricordo… - MSpekled : @giannisanzo1 al netto che manca Rebic, una volta integrati Dest e Origi le armi qualitative dalla panchina potenzi… -