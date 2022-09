Attacco ai comboniani in Mozambico: suora assassinata, la missione è distrutta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Suor Maria De Coppi, 83 anni, da decenni missionaria in Mozambico (Africa) è morta assassinata la sera del 6 settembre, vittima di un Attacco armato alla comunità di suore comboniane di Chipene di cui faceva parte. La missione, collegata alla diocesi di Pordenone, si trova nel nord del Mozambico, al confine con la provincia di Cabo Delgado. Due sacerdoti fidei donum – don Loris Vignandel e don Lorenzo Barro – e due suore sono scampati alla morte. In salvo anche un gruppo di studentesse che si trovavano presso la missione comboniana. L’attentato alla comunità di Chipene sarebbe avvenuto intorno alle 21 ora locale: ancora non sono noti gli autori né le circostanze precise che hanno portato alla morte suor Maria. L’agenzia di stampa Fides, organo delle Pontificie Opere Missionarie, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) Suor Maria De Coppi, 83 anni, da decenni missionaria in(Africa) è mortala sera del 6 settembre, vittima di unarmato alla comunità di suore comboniane di Chipene di cui faceva parte. La, collegata alla diocesi di Pordenone, si trova nel nord del, al confine con la provincia di Cabo Delgado. Due sacerdoti fidei donum – don Loris Vignandel e don Lorenzo Barro – e due suore sono scampati alla morte. In salvo anche un gruppo di studentesse che si trovavano presso lacomboniana. L’attentato alla comunità di Chipene sarebbe avvenuto intorno alle 21 ora locale: ancora non sono noti gli autori né le circostanze precise che hanno portato alla morte suor Maria. L’agenzia di stampa Fides, organo delle Pontificie Opere Missionarie, ...

