Apple | arriva l' iPhone 14 che ti salva la vita

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il nuovo modello può inviare messaggi di emergenza anche in mancanza di connessione cellulare, utilizzando il satellite e chiamare automaticamente i socccorsi in caso di incidente stradale. Novità anche perWatch e AirPods Pro. Minuto per minuto, tutto quello che c'è da sapere sui nuovi prodotti della Mela

lid_rnl : RT @mengonianalytic: MATERIA (TERRA) continua a salire e arriva alla #80 su Apple Music. #MATERIAPELLE - DarthPump : Arriva l'iPhone 14 con connessione satellitare - AaronHLandau : RT @AndreaNepori: Tutte le caratteristiche di iPhone 14 e 14 Plus: - Prezzo rimane lo stesso di iPhone 13 (Apple si fa carico dell'inflazio… - annaliapacini : RT @mengonianalytic: MATERIA (TERRA) continua a salire e arriva alla #80 su Apple Music. #MATERIAPELLE - AndreaNepori : Tutte le caratteristiche di iPhone 14 e 14 Plus: - Prezzo rimane lo stesso di iPhone 13 (Apple si fa carico dell'in… -

L'aumentata complessità della "supply chain" insommaad incidere sulle strategie complessive ... Come sempre in modo abile - l'ad della Mela Tim Cook viene proprio dalla supply chain -ha ...Non soloL'annuncio dell'azienda di Cupertinoa pochi giorni da quello in cui la cinese Huawei aveva svelato una funzione simile per gli smartphone della serie Mate 50. Come per l'iPhone,...Apple ha ufficializzato i prezzi italiani dei nuovi iPhone 14, AirPods e Apple Watch, ovvero dei prodotti annunciati durante l'evento 'Far Out'.Apple ha presentato la 14a serie del suo iconico e onnipresente iPhone, in occasione del suo primo evento di lancio di persona da prima ...