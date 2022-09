“Ah, quando c’era lei…”. Anche Ficarra e Picone contro Meloni. Il web: che tristezza, non fate ridere (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mancavano solo loro al tiro al bersaglio su Giorgia Meloni. Sport preferito in questi giorni dalla sinistra, dalla stampa progressista, da artisti e cantanti in cerca di popolarità. Con scarsa originalità ogni giorno la leader di Fratelli d’Italia viene accusata di nostalgismo. Più si avvicina la data del voto più aumentano gli appelli nervosi, e ormai scontati, contro il ‘pericolo nero’ che metterebbe a rischio la democrazia. Nuovo attacco alla Meloni: quando c’era lei… Dopo l’attacco delle femministe, il fango di Repubblica, gli insulti di Elodie, l’attacco di Giorgia arriva il duo siciliano Ficarra e Picone. I due comici sul loro account Twitter ufficiale si concedono una divagazione pseudo-politica. Accostando la Meloni a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mancavano solo loro al tiro al bersaglio su Giorgia. Sport preferito in questi giorni dalla sinistra, dalla stampa progressista, da artisti e cantanti in cerca di popolarità. Con scarsa originalità ogni giorno la leader di Fratelli d’Italia viene accusata di nostalgismo. Più si avvicina la data del voto più aumentano gli appelli nervosi, e ormai scontati,il ‘pericolo nero’ che metterebbe a rischio la democrazia. Nuovo attacco allaDopo l’attacco delle femministe, il fango di Repubblica, gli insulti di Elodie, l’attacco di Giorgia arriva il duo siciliano. I due comici sul loro account Twitter ufficiale si concedono una divagazione pseudo-politica. Accostando laa ...

