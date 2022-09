US Open 2022, Alcaraz sconfigge Cilic in cinque set e vola ai quarti: sfiderà Sinner (Di martedì 6 settembre 2022) Alle 02:23 ora locale, Carlos Alcaraz può alzare le braccia al cielo per festeggiare l’approdo ai quarti di finale degli US Open 2022. Il talento spagnolo ha impiegato cinque set e ben 3h54? per avere la meglio di Marin Cilic, sconfitto con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3. Vittoria molto importante per Alcaraz, che raggiunge i quarti di finale per il secondo anno consecutivo e resta in corsa per il numero uno al mondo. Sulla sua strada troverà tuttavia Jannik Sinner, che lo ha sconfitto di recente sia a Wimbledon che a Umago. COME E QUANDO SEGUIRE IL MATCH Sinner-Alcaraz PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Alcaraz parte male perdendo subito la battuta, tuttavia ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Alle 02:23 ora locale, Carlospuò alzare le braccia al cielo per festeggiare l’approdo aidi finale degli US. Il talento spagnolo ha impiegatoset e ben 3h54? per avere la meglio di Marin, sconfitto con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3. Vittoria molto importante per, che raggiunge idi finale per il secondo anno consecutivo e resta in corsa per il numero uno al mondo. Sulla sua strada troverà tuttavia Jannik, che lo ha sconfitto di recente sia a Wimbledon che a Umago. COME E QUANDO SEGUIRE IL MATCHPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA –parte male perdendo subito la battuta, tuttavia ...

DavidPuente : Ecco come i sostenitori dell'idrossiclorochina (alcuni attualmente candidati al Parlamento) stanno cercando di rifa… - DavidPuente : In che modo il @Mov5Stelle intende finanziare il riscatto gratuito della laurea? Nel programma non lo spiega Artic… - Open_gol : Papà di Alba da cinque anni, l'assessore al Welfare di Napoli ha spiegato a Open come affronterebbe il tema delle a… - AvvGiannini : «#RaffaellaCarrà sulla moneta da 2 euro», ll'omaggio all'artista italiana - Annalis34343675 : RT @Eurosport_IT: Per la prima volta nella storia ci sono due azzurri ai quarti dello #USOpen: #Berrettini e #Sinner, ci fate sognare! ?????… -