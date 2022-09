Un altro domani anticipazioni 7 settembre 2022, Julia confessa tutto! (Di martedì 6 settembre 2022) Nella puntata di Un altro domani trasmessa mercoledì 7 settembre 2022 tutto il paese è in ansia per Julia, in quanto sanno che la ragazza sta poco bene e pensano che si tratti di qualcosa di grave, mentre lei ha appena scoperto di essere incinta. La madre lo viene a sapere e le dice che deve dire a tutti la verità. Intanto proprio Julia per un soffio non tradisce il segreto di Maria con la madre Elena che stava per scoprire la verità. Victor in Guinea, scopre da Linda che Carmen non è convinta del fidanzamento appena avvenuto tra di loro. L’episodio sarà disponibile on demand subito dopo la messa in onda di Canale 5. Un altro domani, dove ha studiato Amparo Pinero recitazione? ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 settembre 2022) Nella puntata di Untrasmessa mercoledì 7tutto il paese è in ansia per, in quanto sanno che la ragazza sta poco bene e pensano che si tratti di qualcosa di grave, mentre lei ha appena scoperto di essere incinta. La madre lo viene a sapere e le dice che deve dire a tutti la verità. Intanto proprioper un soffio non tradisce il segreto di Maria con la madre Elena che stava per scoprire la verità. Victor in Guinea, scopre da Linda che Carmen non è convinta del fidanzamento appena avvenuto tra di loro. L’episodio sarà disponibile on demand subito dopo la messa in onda di Canale 5. Un, dove ha studiato Amparo Pinero recitazione? ...

