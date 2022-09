Serie A, arriva il primo esonero della stagione: Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna (Di martedì 6 settembre 2022) Sinisa Mihajlovic non è più l’allenatore del Bologna. Quello del tecnico serbo è il primo esonero in questa stagione di Serie A. La decisione della società emiliana arriva dopo il brutto avvio di campionato, con tre pareggi e due sconfitte raccolti nelle prime cinque giornate. Mihajlovic sedeva sulla panchina del Bologna dal 2019. L’ex calciatore di Lazio e Inter aveva già allenato la squadra emiliana nella stagione 2008-2009, prima di sedere sulle panchine di Catania, Fiorentina, nazionale serba, Sampdoria, Milan e Torino. su Open Leggi anche: Mihajlovic è tornato a casa, l’annuncio del Bologna dopo le dimissioni ... Leggi su open.online (Di martedì 6 settembre 2022)non è piùdel. Quello del tecnico serbo è ilin questadiA. La decisionesocietà emilianadopo il brutto avvio di campionato, con tre pareggi e due sconfitte raccolti nelle prime cinque giornate.sedeva sulla panchina deldal 2019. L’ex calciatore di Lazio e Inter aveva già allenato la squadra emiliana nella2008-2009, prima di sedere sulle panchine di Catania, Fiorentina, nazionale serba, Sampdoria, Milan e Torino. su Open Leggi anche:è tornato a casa, l’annuncio deldopo le dimissioni ...

