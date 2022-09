Saputo: «Esonerare Mihajlovic la decisione più difficile da quando sono presidente del Bologna» (Di martedì 6 settembre 2022) È ufficiale l’esonero di Mihajlovic. Il Bologna dopo 5 partite ha 3 punti. Troppo pochi secondo la società. La decisione viene definita da Saputo inevitabile, sebbene assai sofferta. Di seguito le parole del patron dei felsinei. «È stata la decisione più difficile che ho preso da quando sono presidente del Bologna. In questi anni abbiamo vissuto insieme a Sinisa momenti bellissimi e dolorosi che hanno cementato un rapporto non solo professionale ma soprattutto umano. Mihajlovic ha affrontato con coraggio e determinazione la malattia fin dal giorno in cui volle rendere pubblico, in una commossa conferenza stampa, il suo stato di salute. Da allora, nonostante i ricoveri in ospedale e i pesanti effetti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) È ufficiale l’esonero di. Ildopo 5 partite ha 3 punti. Troppo pochi secondo la società. Laviene definita dainevitabile, sebbene assai sofferta. Di seguito le parole del patron dei felsinei. «È stata lapiùche ho preso dadel. In questi anni abbiamo vissuto insieme a Sinisa momenti bellissimi e dolorosi che hanno cementato un rapporto non solo professionale ma soprattutto umano.ha affrontato con coraggio e determinazione la malattia fin dal giorno in cui volle rendere pubblico, in una commossa conferenza stampa, il suo stato di salute. Da allora, nonostante i ricoveri in ospedale e i pesanti effetti ...

