Prende il reddito grillino ma possiede 74 auto: la truffa della nomade (Di martedì 6 settembre 2022) Una nomade percepiva il reddito di cittadinanza pur possendendo 74 veicoli grazie a un'attività di commercio: la donna, tra l'altro, non ha mai preso la patente. Ecco cosa ha scoperto la Guardia di Finanza

