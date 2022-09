Pirelli Care - Accordo con Enel X Way per ricaricare le elettriche (Di martedì 6 settembre 2022) La Pirelli amplia l'offerta di Pirelli Care grazie a un Accordo con Enel X Way: da oggi, sull'applicazione lanciata dalla multinazionale milanese per acquistare e gestire pneumatici, sarà possibile visualizzare la mappa degli oltre 16 mila punti di ricarica della società del gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica, prenotare la sosta e quindi procedere con la ricarica della propria vettura, Ev o ibrida plug-in. Gli obiettivi. "La gestione dei pneumatici durante l'anno - spiega Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Tyre as a Service and Pirelli Design - si aggiunge a tutte quelle attività di routine che sono fondamentali per la sicurezza dell'auto, ma che ogni guidatore vive come un'incombenza. Pirelli Care nasce proprio per questo, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 settembre 2022) Laamplia l'offerta digrazie a unconX Way: da oggi, sull'applicazione lanciata dalla multinazionale milanese per acquistare e gestire pneumatici, sarà possibile visualizzare la mappa degli oltre 16 mila punti di ricarica della società del gruppodedicata alla mobilità elettrica, prenotare la sosta e quindi procedere con la ricarica della propria vettura, Ev o ibrida plug-in. Gli obiettivi. "La gestione dei pneumatici durante l'anno - spiega Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Tyre as a Service andDesign - si aggiunge a tutte quelle attività di routine che sono fondamentali per la sicurezza dell'auto, ma che ogni guidatore vive come un'incombenza.nasce proprio per questo, ...

