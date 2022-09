Pechino Express 22: ecco i nomi del cast e la rotta che dovrà affrontare (Di martedì 6 settembre 2022) Torna su Sky, dopo quasi due anni, Pechino Express 22. “Benvenuti a bordo, la nuova stagione di Pechino Express è in partenza su Sky”, sono state le uniche parole di Costantino della Gherardesca nel nuovismo teaser di 10 secondi. Pechino Express, lo storico programma di Rai2, e migrato su Sky e sembra tratto da un film di Wes Anderson, con Costantino Della Gherardesca nei panni di un controllore d’annata con tanto di livrea e berrettino in tinta che annuncia che la nuova stagione, denominata La rotta dei Sultani, debutterà a marzo per la gioia di tutti i fan che la aspettavano da quasi due anni. Dopo una stagione andata in onda nel pieno del primo lockdown, unica finestra su un mondo che nel frattempo si era sigillato. Pechino ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Torna su Sky, dopo quasi due anni,22. “Benvenuti a bordo, la nuova stagione diè in partenza su Sky”, sono state le uniche parole di Costantino della Gherardesca nel nuovismo teaser di 10 secondi., lo storico programma di Rai2, e migrato su Sky e sembra tratto da un film di Wes Anderson, con Costantino Della Gherardesca nei panni di un controllore d’annata con tanto di livrea e berrettino in tinta che annuncia che la nuova stagione, denata Ladei Sultani, debutterà a marzo per la gioia di tutti i fan che la aspettavano da quasi due anni. Dopo una stagione andata in onda nel pieno del primo lockdown, unica finestra su un mondo che nel frattempo si era sigillato....

