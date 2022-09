Lo stile dell’arbitro | la velocità dell’azione | l’atteggiamento dei calciatori | ecco perché i contatti vanno giudicati in campo e non al Var

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 settembre 2022) In un fine settimana tutto sommato molto tranquillo per gli arbitri ci sono un paio di episodi molti utili per il nostro Var Sport. Avvengono entrambi in Lazio-Napoli dove le proteste di Sarri sono francamente eccessive in relazione alle interpretazioni di Sozza sugli episodi decisivi: gol del pareggio del Napoli e rigore reclamato dalla Lazio. Chiariamo, su alcuni episodi non si tratta di decidere solo se è fallo o se è rigore, ma di contestualizzare la decisione con il metro della partita; e capire se l’eventuale intervento del Var è opportuno o meno. Abbiamo visto nelle prime giornate di Serie A come l’intervento del Var sia molto utile in caso di falli di mano o di errori evidenti da parte della terna. Errori che, onestamente, non ci sono stati. Come tutte le cose il Var aveva bisogno di un tempo di rodaggio, poteva volerci qualche stagione, ma è sempre più evidente che si tenda ad ...