In parte a pagamento WhatsApp, Instagram e Facebook in futuro (Di martedì 6 settembre 2022) Novità non tanto positive arrivano dal mondo Meta e riguardano WhatsApp, Facebook ed Instagram, le app di proprietà di Zuckerberg che potrebbero subire dei notevoli cambiamenti nei prossimi anni. C'è la volontà di riuscire a mantenere a galla un servizio di comunicazione che è costantemente bombardato dalla concorrenza, ma soprattutto renderlo più remunerativo. Qui si fa spazio la novità che Meta avrebbe in mente per riuscire ad avere delle entrate maggiori, anche perché ormai le entrate pubblicitarie sono in forte ribasso a causa delle intervenute modifiche per il monitoraggio degli annunci di Apple su iOS. Parzialmente a pagamento WhatsApp, Instagram e Facebook: il programma da qui a cinque anni Questione differente, dunque, rispetto a quella trattata tempo ...

