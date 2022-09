Il 20 settembre Salvini a Mirafiori e Lo Russo incontra Stellantis (Di martedì 6 settembre 2022) Una data di fuoco il 20 settembre a Torino, dove mentre da un lato il sindaco Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte siederanno al tavolo di Stellantis, il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Mirafiori per la campagna elettorale. “Lavorando insieme, Comune e Regione, ci proponiamo di arrivare all’incontro con Stellantis e Tavares con una piattaforma di opportunità che possono indurre il gruppo a rafforzare la convinzione che Torino e l’area metropolitana sono territori idonei allo sviluppo dell’industria dell’autoveicolo elettrico e della transizione ecologica” ha dichiarato Lo Russo. “Abbiamo fatto il punto con la Regione – dice Lo Russo -, c’è una serie di iniziative, proposte, strumenti che la Città di Torino è in grado di ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 6 settembre 2022) Una data di fuoco il 20a Torino, dove mentre da un lato il sindaco Stefano Loe il presidente della Regione Piemonte siederanno al tavolo di, il leader della Lega Matteosarà aper la campagna elettorale. “Lavorando insieme, Comune e Regione, ci proponiamo di arrivare all’incontro cone Tavares con una piattaforma di opportunità che possono indurre il gruppo a rafforzare la convinzione che Torino e l’area metropolitana sono territori idonei allo sviluppo dell’industria dell’autoveicolo elettrico e della transizione ecologica” ha dichiarato Lo. “Abbiamo fatto il punto con la Regione – dice Lo-, c’è una serie di iniziative, proposte, strumenti che la Città di Torino è in grado di ...

