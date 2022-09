Ice presenta a Napoli con Di Maio i dati sull’export | +22 | 4% nel primo semestre 2022 Ferro | Acceleriamo la crescita del Sud

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 settembre 2022) “Siamo giunti al trentaseiesimo rapporto sul commercio estero e credo che sui trentasei sinora pubblicati sia uno di quelli più complessi perché si riferisce ad un anno in cui è complicato formulare scenari e previsioni date le incertezze. Ma siamo anche confortati dalla consapevolezza di quanto bene le imprese italiane, con l’aiuto del Sistema Paese, siano riuscite ad uscire dalla pandemia e stiano ancora crescendo in export: le esportazioni italiane fanno registrare un +18,2% nel 2021 (sul 2020) e +22,4% nel(sui primi sei mesi del 2021)”. Carlo, presidente di Ice (l’Istituto per il Commercio con l’Estero), arriva di buon mattino aper il convegno dizione del XXXVI Rapporto elaborato dall’Agenzia che presiede (contestualmente verrà ...