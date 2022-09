Energia | hacker e ingerenze russe Gabrielli al Copasir

Leggi su formiche

(Di martedì 6 settembre 2022) È iniziata di mattina presto, alle 8.15, l’audizione di poco più di due ore per Franco, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, al. Poco prima era arrivato l’ennesimo intervento a gamba tesa della Russia sulle elezioni italiane del 25 settembre: “Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica”, e il risultato sarà che le imprese italiane saranno “distrutte dai ‘fratelli’ d’Oltreoceano”, ha scritto Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo, su Telegram, il social da cui anche il vicepresidente del consiglio di sicurezza nazionale russo Dmitri Medvedev ha lanciato minacce all’Italia nelle scorse settimane. I tentativi di destabilizzazione dell’Italia in vista del voto sono stati tra i tempi al centro dell’incontro a Palazzo San Macuto. “È chiaro che ormai la Russia ha ...