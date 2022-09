Elezioni | Ianaro | “La partita è una | aperta e contendibile a dispetto di chi favorisce la destra”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Fino al 25 settembre dobbiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per vincere lee scongiurare la vittoria delle destre che farebbero scivolare il Paese indietro di decenni in tema di libertà, diritti, lavoro, ambiente. Abbiamo 17 giorni per dimostrare che il risultato non è già scritto ma che laè solo una, apertissima e”. Lo dichiara Angela, deputata uscente del Pd e candidata democratica nel collegio plurinominale Campania 2. “Unada combattere senza esitazioni o rallentamenti – prosegue– adi chi si è assunto la responsabilità di andare da solo come Carlo Calenda, che ha danneggiato il fronte progressista e riformista e che, con le sue scelte folli, farà ...