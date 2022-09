Congedo parentale, in Finlandia 160 giorni a entrambi i genitori: le differenze con l'Italia (Di martedì 6 settembre 2022) La parità di genere passa anche attraverso la cura per i figli. E così, in Finlandia, da oggi mamma e papà avranno a disposizione 160 giorni a testa di Congedo parentale e la... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 6 settembre 2022) La parità di genere passa anche attraverso la cura per i figli. E così, in, da oggi mamma e papà avranno a disposizione 160a testa die la...

fanpage : Nella Finlandia di Sanna Marin è entrata in vigore la nuova legge che regola il congedo parentale: entrambi i genit… - c_appendino : Nel nostro Paese manca un sistema di welfare che permetta realmente alle donne di scegliere se mettere al mondo fig… - cristinamacca : Ci sono paesi come la #Finlandia in cui ci si azzarda a giudicare un capo di Stato perché è umana e balla che però… - Sanson538 : In Finlandia 160 giorni di congedo parentale a entrambi i genitori: al via la nuova legge - lc71488535 : RT @fanpage: Nella Finlandia di Sanna Marin è entrata in vigore la nuova legge che regola il congedo parentale: entrambi i genitori avranno… -