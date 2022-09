gparagone : Andate a votare, tirate fuori quel sassolino. Se Golia è Golia, noi facciamo Davide, prendiamo la fionda ed inizia… - TommyBrain : RT @gparagone: Andate a votare, tirate fuori quel sassolino. Se Golia è Golia, noi facciamo Davide, prendiamo la fionda ed iniziamo la nos… - IacobellisT : RT @gparagone: Andate a votare, tirate fuori quel sassolino. Se Golia è Golia, noi facciamo Davide, prendiamo la fionda ed iniziamo la nos… - voceditalia : “Andate a votare”. E il Papa accorcia la visita a Matera - Neonrosso : RT @gparagone: Andate a votare, tirate fuori quel sassolino. Se Golia è Golia, noi facciamo Davide, prendiamo la fionda ed iniziamo la nos… -

Agenzia ANSA

La Chiesa italiana lancia un nuovo appello affinché non vengano disertate le urne il 25 settembre. E' lo spettro dell'astensionismo a preoccupare i vescovi e i vertici della Cei. E di riflesso anche ...La Chiesa italiana lancia un nuovo appello affinché non vengano disertate le urne il 25 settembre. E' lo spettro dell'astensionismo a preoccupare i vescovi e i vertici della Cei. E di riflesso anche ... "Andate a votare". Il Papa accorcia la visita a Matera - Ultima Ora Solo il 62% degli elettori ha già deciso che andrà a votare e, di questi, solo la metà già sa per chi voterà. Il 60% degli elettori non conosce i candidati ...