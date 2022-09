Un falò con le bollette: protesta choc degli imprenditori (Di lunedì 5 settembre 2022) A causa del continuo aumento delle bollette, la preoccupazione di cittadini ed imprese aumenta in modo vertiginoso. Per lanciare un segnale ed una richiesta d’aiuto al fine di sostenere i rincari nelle bollette, oggi all’insegna dello slogan “Non spegnete l’Italia, non spegnete il futuro“, imprenditori non solo del terziario ma di tutti i settori si sono trovati davanti alla Prefettura in viale della Stazione a Terni, esponendo cartelli con gli aumenti esorbitanti delle bollette. L’iniziativa ideata da Confcommercio Umbria intende lanciare un grido d’allarme sull’impatto delle bollette, dagli importi clamorosi a cominciare da quelli dell’energia, sulle attività di tutti i settori commerciali. Anche gli imprenditori di Terni si sono uniti ai colleghi di tutta l’Umbria per ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 5 settembre 2022) A causa del continuo aumento delle, la preoccupazione di cittadini ed imprese aumenta in modo vertiginoso. Per lanciare un segnale ed una richiesta d’aiuto al fine di sostenere i rincari nelle, oggi all’insegna dello slogan “Non spegnete l’Italia, non spegnete il futuro“,non solo del terziario ma di tutti i settori si sono trovati davanti alla Prefettura in viale della Stazione a Terni, esponendo cartelli con gli aumenti esorbitanti delle. L’iniziativa ideata da Confcommercio Umbria intende lanciare un grido d’allarme sull’impatto delle, dagli importi clamorosi a cominciare da quelli dell’energia, sulle attività di tutti i settori commerciali. Anche glidi Terni si sono uniti ai colleghi di tutta l’Umbria per ...

A Leonforte in scena "Lì - Ardo, un falò con Filippo Liardo" tra oblio, riscoperta e memoria Leonforte. È andato in scena lo scorso sabato, nel piazzale antistante la Chiesa di Sant'Antonio", lo spettacolo "Lì - Ardo un falò per Filippo Liardo" della NCT Il Canovaccio, curato con Parco Sottarco e con la guida degli studenti del ISS E. Medi di Leonforte. Performance teatrali, attrazioni museali e degustazioni ... Mobilitazione contro il caro energia in 13 città umbre, bruciate le bollette E poi in ogni piazza - in collegamento con la conferenza stampa del presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni " c'è stato il falò delle bollette , momento clou di una iniziativa che è nata ...