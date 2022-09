leggoit : Tragedia in cantina, #operaio cade nel silos e muore: Nicolò Corsi aveva 21 anni - infoitinterno : Tragedia in cantina: la vicinanza del Gruppo Pasqua -

È morto all'ospedale di Verona Nicolò Corsi, l'operaio di 21 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente sul lavoro ...VERONA. Non ce l'ha fatta, purtroppo, il giovane operario che venerdì scorso era rimasto vittima di un grave incidente in una cantina nel veronese. Si tratta di Nicolò Corsi ed aveva 21 anni, le sue c ...