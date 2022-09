Tifosi Juve: insulti antisemiti ai fiorentini. La protesta del console d’Israele (Di lunedì 5 settembre 2022) Ha protestato con una nota, il console onorario di Israele per la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia, Marco Carrai, condannando "gli spregevoli insulti antisemiti che i Tifosi della Juventus hanno rivolto ai fiorentini" in occasione di Fiorentina-Juventus di sabato 3 settembre 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 settembre 2022) Hato con una nota, ilonorario di Israele per la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia, Marco Carrai, condannando "gli spregevoliche idellantus hanno rivolto ai" in occasione di Fiorentina-ntus di sabato 3 settembre 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.

