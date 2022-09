The Crown: ecco chi interpreterà Kate Middleton e il principe William (Di lunedì 5 settembre 2022) I creatori di The Crown hanno annunciato chi vestirà i panni di Kate Middleton e del principe William nella sesta stagione della serie Netflix. I creatori della famosissima serie Netflix The Crown hanno annunciato che interpreterà Kate Middleton e il principe William nella sesta stagione. Due attori sono stati assegnati al personaggio del giovane reale: il sedicenne Rufus Kampa e il ventunenne Ed McVey. Meg Bellamy vestirà invece i panni della moglie. La quinta stagione di The Crown uscirà su Netflix a novembre, e anch'essa presenterà un nuovo cast, tra cui Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta, Jonathan Pryce in quelli del principe Filippo, Lesley Manville ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022) I creatori di Thehanno annunciato chi vestirà i panni die delnella sesta stagione della serie Netflix. I creatori della famosissima serie Netflix Thehanno annunciato chee ilnella sesta stagione. Due attori sono stati assegnati al personaggio del giovane reale: il sedicenne Rufus Kampa e il ventunenne Ed McVey. Meg Bellamy vestirà invece i panni della moglie. La quinta stagione di Theuscirà su Netflix a novembre, e anch'essa presenterà un nuovo cast, tra cui Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta, Jonathan Pryce in quelli delFilippo, Lesley Manville ...

