Tennis, anche Daniil Medvedev colpito dalla “maledizione di New York”. Da 14 anni nessuno vince due US Open di fila! (Di lunedì 5 settembre 2022) Tra le conseguenze della sconfitta patita in nottata da Daniil Medvedev, battuto 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 da Nick Kyrgios negli ottavi di finale dello Us Open, vi è anche quella di garantire che per il 14° anno consecutivo il campione in carica dello Slam newYorkese non riesca a confermare il proprio titolo. Si tratta di una sequenza senza precedenti in qualsiasi Major, prolungatasi quindi ulteriormente dopo essere cominciata nel 2009. Difatti l’ultimo Tennista capace di imporsi a New York da detentore del titolo è stato Roger Federer, nell’ormai lontano 2008. All’epoca l’elvetico inanellò la quinta affermazione di fila a Flushing Meadows, battendo Novak Djokovic in semifinale e Andy Murray in finale. Da allora, però, chi ha vinto lo Us Open ha sempre dovuto ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Tra le conseguenze della sconfitta patita in nottata da, battuto 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 da Nick Kyrgios negli ottavi di finale dello Us, vi èquella di garantire che per il 14° anno consecutivo il campione in carica dello Slam newese non riesca a confermare il proprio titolo. Si tratta di una sequenza senza precedenti in qualsiasi Major, prolungatasi quindi ulteriormente dopo essere cominciata nel 2009. Difatti l’ultimota capace di imporsi a Newda detentore del titolo è stato Roger Federer, nell’ormai lontano 2008. All’epoca l’elvetico inanellò la quinta affermazione di fila a Flushing Meadows, battendo Novak Djokovic in semifinale e Andy Murray in finale. Da allora, però, chi ha vinto lo Usha sempre dovuto ...

