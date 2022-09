Sciame di api attacca gli automobilisti provocando un incidente: sei persone finiscono in ospedale (Di lunedì 5 settembre 2022) Uno Sciame d’api attacca alcuni automobilisti provocando un incidente: è quanto successo domenica mattina in Sicilia, sulla Sp 6, la strada provinciale che collega San Cataldo alla Sp40, in provincia di Caltanissetta. Tutto è accaduto intorno a mezzogiorno: un uomo era alla guida del suo scooter quando improvvisamente è stato assalito dallo Sciame d’api finendo, insieme al passeggero che viaggiava con lui, contro un’auto. Le api, centinaia, hanno attaccato quindi anche gli altri automobilisti che si erano fermati per prestare soccorso. In tutto sono 6 le persone punte dagli insetti che il 118 ha dovuto soccorrere e trasportare all’ospedale Sant’Elia, nessuna in gravi condizioni. Sono intervenuti i carabinieri e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Unod’apialcuniun: è quanto successo domenica mattina in Sicilia, sulla Sp 6, la strada provinciale che collega San Cataldo alla Sp40, in provincia di Caltanissetta. Tutto è accaduto intorno a mezzogiorno: un uomo era alla guida del suo scooter quando improvvisamente è stato assalito dallod’api finendo, insieme al passeggero che viaggiava con lui, contro un’auto. Le api, centinaia, hannoto quindi anche gli altriche si erano fermati per prestare soccorso. In tutto sono 6 lepunte dagli insetti che il 118 ha dovuto soccorrere e trasportare all’Sant’Elia, nessuna in gravi condizioni. Sono intervenuti i carabinieri e i ...

dollopheadz : @jaqkles la scena con lo sciame d’api, mio dio, il terrore, la paura, lo schifo, una delle mie fobie più grandi e p… - palermo24h : Sciame di api assalta automobilisti, sei finiscono in ospedale - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Sei persone sono state soccorse dopo che uno sciame d’api le ha assalite. Un insolito incidente quello che è accaduto ad alcun… - Dome689 : Sciame di api assalta automobilisti in strada: sei persone finiscono in ospedale - alehugme3 : Zio dice sempre che mi devono togliere la patente: ho paura delle api e se me ne dovessi trovare una in macchina ca… -