Risanamento quasi concluso per la società SsangYong

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 5 settembre 2022) Buone notizie per la, che lo scorso 30 agosto aveva richiesto l’approvazione per il piano diaziendale. Il percorso sarebbecompleto. A che punto è ildi? Partiamo dal principio. Come dicevamo poco sopra, la scorsa settimana il Tribunale fallimentare di Seoul aveva concesso l’approvazione al piano di