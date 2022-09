Napoli, tre potenziali crack per il futuro. Insigne: “Ora che non ci sono più spero che vincano lo Scudetto” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Napoli ha iniziato la nuova stagione con tanti nuovi calciatori. A prendere il posto di Lorenzo Insigne c’è Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano che ha fatto già innamorare i tifosi azzurri. Ai microfoni di DAZN è intervenuto proprio l’ex attaccante del Napoli, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il rimpianto che ho è di non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilha iniziato la nuova stagione con tanti nuovi calciatori. A prendere il posto di Lorenzoc’è Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano che ha fatto già innamorare i tifosi azzurri. Ai microfoni di DAZN è intervenuto proprio l’ex attaccante del, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il rimpianto che ho è di non L'articolo

borghi_claudio : @DConservatore Ma non solo! Ricordate che il collegio di Di Maio è uno dei tre che compongono il plurinominale di s… - napolista : Gazzetta: arriva Salah e in queste serate in genere Mario Rui si esalta Contro l’egiziano il portoghese fece benis… - napolista : Klopp a Napoli ha perso tre volte su tre (una col Dortmund e due col Liverpool) In vista di Napoli-Liverpool il Co… - inforcampania : @Spazio_Napoli Se Lozano metteva dentro il pallone al bacio di Kwara, ne prendevano altri tre.... - franco_martino : RT @MauroVari: Lazio 50falli commessi,15 ammonizioni. Inter 58 / 8 Napoli 52 / 8 Juve 50 / 8 Roma 33 / 4 Alle altre ci vogliono in media 7/… -