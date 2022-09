"Meloni e FdI al massimo storico". ma... Sondaggio Mentana: chi crolla in 7 giorni (Di lunedì 5 settembre 2022) Fratelli d'Italia al suo massimo storico. Nel Sondaggio di Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, Giorgia Meloni sfonda la barriera del 25%, guadagnando un punto secco in una sola settimana e issandosi al 25,8% a poco meno di tre settimane dalle elezioni politiche. Si scava il solco sul secondo partito, il Pd, letteralmente cannibalizzato da Carlo Calenda al centro e da Movimento 5 Stelle e cespugli vari a sinistra: il partito guidato da Enrico Letta crolla e perde lo 0,9, scendendo al 21,4%. Al terzo posto la Lega di Matteo Salvini prosegue il suo trend di lento calo, a favore evidentemente di FdI: -0,4 e 12,1 per cento. Bene invece Giuseppe Conte, che con un M5s votato all'opposizione guadagna lo 0,3 e sale così all'11,9 per cento. Interessanti i movimenti al centro: Azione e Italia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Fratelli d'Italia al suo. Neldi Swg per il TgLa7 di Enrico, Giorgiasfonda la barriera del 25%, guadagnando un punto secco in una sola settimana e issandosi al 25,8% a poco meno di tre settimane dalle elezioni politiche. Si scava il solco sul secondo partito, il Pd, letteralmente cannibalizzato da Carlo Calenda al centro e da Movimento 5 Stelle e cespugli vari a sinistra: il partito guidato da Enrico Lettae perde lo 0,9, scendendo al 21,4%. Al terzo posto la Lega di Matteo Salvini prosegue il suo trend di lento calo, a favore evidentemente di FdI: -0,4 e 12,1 per cento. Bene invece Giuseppe Conte, che con un M5s votato all'opposizione guadagna lo 0,3 e sale così all'11,9 per cento. Interessanti i movimenti al centro: Azione e Italia ...

