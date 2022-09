Librandi non lo digerisce più nessuno: tra gaffe e figuracce imbarazza pure la “sinistra tollerante” (Di lunedì 5 settembre 2022) Detiene da anni il record dell’esponente politico più bersagliato sul web. Basta mettere una foto di Gianfranco Librandi o un video tv in cui esterna e i commenti sui social diventano migliaia. Tra sfottò, battute sferzanti e giudizi negativi, i pochi che lo difendono sono quasi “eroici”. È il latin lover della politica, a seconda delle stagioni si “innamora” di qualcuno. Ha iniziato con la passione per Silvio Berlusconi, Forza Italia era nel suo cuore. Poi è passato al flirt con Monti, entrando in Scelta civica. Ma anche questo flirt non ha avuto un lieto fine ed è stato folgorato dal Partito democratico. Niente da fare, altro divorzio, meglio andare con Renzi. Anche qui, il matrimonio politico non è durato ed è stata la volta di Emma Bonino con +Europa. Librandi mette in imbarazzo ogni suo compagno di viaggio La caratteristica di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Detiene da anni il record dell’esponente politico più bersagliato sul web. Basta mettere una foto di Gianfrancoo un video tv in cui esterna e i commenti sui social diventano migliaia. Tra sfottò, battute sferzanti e giudizi negativi, i pochi che lo difendono sono quasi “eroici”. È il latin lover della politica, a seconda delle stagioni si “innamora” di qualcuno. Ha iniziato con la passione per Silvio Berlusconi, Forza Italia era nel suo cuore. Poi è passato al flirt con Monti, entrando in Scelta civica. Ma anche questo flirt non ha avuto un lieto fine ed è stato folgorato dal Partito democratico. Niente da fare, altro divorzio, meglio andare con Renzi. Anche qui, il matrimonio politico non è durato ed è stata la volta di Emma Bonino con +Europa.mette in imbarazzo ogni suo compagno di viaggio La caratteristica di ...

