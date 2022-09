La nuova costituzione del Cile è stata rifiutata: colpa del voto obbligatorio (Di lunedì 5 settembre 2022) Voi cosa pensereste della introduzione del voto obbligatorio, ovvero se non vai a votare senza valida giustificazione devi pagare una multa? Questo meccanismo – inusitato almeno per noi europei – è stato forse fondamentale per determinare i risultati dell’atteso referendum in Cile. La vittoria del Rechazo (rifiuto) al referendum Cileno del 4 settembre sulla nuova costituzione è stata “aplastante”, superiore a ogni previsione. L’opzione Rechazo non si è affermata solo, come previsto, al Sud, al Nord, nelle zone rurali e nei comuni ricchi della destra ma anche a Santiago e a Valparaiso. Se guardiamo al voto in termini percentuali, con soltanto il 38 % di Apruebo (approvo) a favore del testo elaborato dalla Convencion Constituyente, ipotizziamo che una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Voi cosa pensereste della introduzione del, ovvero se non vai a votare senza valida giustificazione devi pagare una multa? Questo meccanismo – inusitato almeno per noi europei – è stato forse fondamentale per determinare i risultati dell’atteso referendum in. La vittoria del Rechazo (rifiuto) al referendumno del 4 settembre sulla“aplastante”, superiore a ogni previsione. L’opzione Rechazo non si è affermata solo, come previsto, al Sud, al Nord, nelle zone rurali e nei comuni ricchi della destra ma anche a Santiago e a Valparaiso. Se guardiamo alin termini percentuali, con soltanto il 38 % di Apruebo (approvo) a favore del testo elaborato dalla Convencion Constituyente, ipotizziamo che una ...

