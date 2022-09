Juventus, dall’Inghilterra: “A gennaio tentativo per Firmino” (Di lunedì 5 settembre 2022) La Juventus non ha perso di vista Roberto Firmino. Secondo il Liverpool Echo, dopo averlo cercato nel mercato estivo, la società bianconera potrebbe affondare il colpo per l’attaccante dei reds nel mercato di gennaio. Per il brasiliano ottimo inizio di stagione a livello individuale con tre gol e tre assist nelle prime cinque apparizioni in Premier League. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Lanon ha perso di vista Roberto. Secondo il Liverpool Echo, dopo averlo cercato nel mercato estivo, la società bianconera potrebbe affondare il colpo per l’attaccante dei reds nel mercato di. Per il brasiliano ottimo inizio di stagione a livello individuale con tre gol e tre assist nelle prime cinque apparizioni in Premier League. SportFace.

