Gas, prezzi alle stelle. Ma non c'è nulla di irragionevole (Di lunedì 5 settembre 2022) Due articoli comparsi in questi giorni su questa testata circa le forniture di gas ed energia elettrica si prestano ad alcune considerazioni. Il primo è l'intervento a Cernobbio di Giorgio Mattarella con cui egli punta il dito contro il "vertiginoso innalzamento dei prezzi dell'energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli". Se è vero che i giganti dell'energia stanno facendo profitti da capogiro a danno di famiglie e imprese, è anche vero che questo non ha nulla di irragionevole. Anzi, è perfettamente comprensibile nell'ottica del libero mercato. Un mio caro amico che lavora in posizione apicale in un'azienda di servizi pubblici un giorno mi disse: "Nonostante io sia liberale ritengo che i servizi pubblici, tutti i servizi pubblici, non dovrebbero essere privatizzati." L'Italia invece è stata fra le prime a voler privatizzare i ...

