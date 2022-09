Freddie Mercury, un uomo, una leggenda (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 5 settembre 1946 nasce a Zanzibar Farrokh Bulsara, meglio conosciuto come Freddie Mercury; oggi il frontman avrebbe compiuto 76 anni. Freddie è stato il fondatore dei Queen, il genio della musica che diede vita ad opere d’arte come Innuendo, Bohemian Rhapsody, Barcelona, album che per la prima volta da vita ad un genere che nasce dalla fusione tra Rock e Opera, ma partimo dall’inizio. Tutta la storia di questa meravigliosa creatura inizia da un sogno, ovvero esplorare il mondo. Il talento musicale di Freddie Mercury Freddie era soltanto un bambino quando affacciandosi sulle rive del mare di Zanzibar desiderava oltrepassare quei confini, ed esplorare tutto quello che c’era oltre l’orizzonte. Un giorno però questo suo desiderio si realizzò in una piccola parte, perchè i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 5 settembre 1946 nasce a Zanzibar Farrokh Bulsara, meglio conosciuto come; oggi il frontman avrebbe compiuto 76 anni.è stato il fondatore dei Queen, il genio della musica che diede vita ad opere d’arte come Innuendo, Bohemian Rhapsody, Barcelona, album che per la prima volta da vita ad un genere che nasce dalla fusione tra Rock e Opera, ma partimo dall’inizio. Tutta la storia di questa meravigliosa creatura inizia da un sogno, ovvero esplorare il mondo. Il talento musicale diera soltanto un bambino quando affacciandosi sulle rive del mare di Zanzibar desiderava oltrepassare quei confini, ed esplorare tutto quello che c’era oltre l’orizzonte. Un giorno però questo suo desiderio si realizzò in una piccola parte, perchè i ...

