Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore Edises con 14mila quiz e modulo informatica. Nuova offerta a 299 euro (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Corso è suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto del Corso in regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai dirigenti scolastici 2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilè suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto delin regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo .

WeCinema : 'Argentina 1985', in concorso alla Mostra, è diretto da Santiago Mitre che ha affermato come questo film sia necess… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Concorso @RealChalamet e #TaylorRussell infiammano il tappeto rosso di #Venezia79 per il film… - WeCinema : Il gigantesco #BillNighy, #AimeeLouWood (nota per la serie tv #SexEducation) e #AlexSharp sono i protagonisti di 'L… - infoitinterno : 'Gloria era perfetta, ho in mente un paio d'idee per il prossimo concorso' - MarilPitt : RT @NAlifeSardinia: Che sapore hanno la gioia, la felicità? Da oggi, per noi, sicuramente quello del pane 'Zichi di Bonorva'. 2° Premio al… -