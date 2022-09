Borse europee a picco dopo la chiusura di Nord Stream L'euro ai minimi da 20 anni, lo spread torna a correre (Di lunedì 5 settembre 2022) l gigante russo del gas Gazprom ha annunciato venerdì scorso che il gasdotto Nord Stream, che avrebbe dovuto riprendere il servizio sabato dopo la manutenzione, resterà "completamente" chiuso fino alla riparazione di una turbina, fondamentale per le forniture all'europa. Uno stop considerato ingiustificato dal punto di vista tecnico dal produttore di turbine Siemens Energy Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 settembre 2022) l gigante russo del gas Gazprom ha annunciato venerdì scorso che il gasdotto, che avrebbe dovuto riprendere il servizio sabatola manutenzione, resterà "completamente" chiuso fino alla riparazione di una turbina, fondamentale per le forniture all'pa. Uno stop considerato ingiustificato dal punto di vista tecnico dal produttore di turbine Siemens Energy Segui su affaritaliani.it

