Berlusconi: “Cori antisemiti? una vergogna intollerabile” (Di lunedì 5 settembre 2022) Silvio Berlusconi, Presidente del Monza e di Forza Italia, ha pubblicato un post su Instagram parlando dei Cori antisemiti. “Il fatto che si siano ascoltati negli stadi è una vergogna intollerabile. Sono la negazione dei valori dello sport, ma, soprattutto dei principi della nostra Costituzione. È inconcepibile che nel 2022 vi sia ancora chi utilizza la parola ebreo in senso dispregiativo. Le minacce contro gli ebrei sono minacce contro la nostra stessa civiltà, ma, purtroppo, spesso – magari per criticare Israele, unica democrazia liberale del Medio Oriente, si tollera un linguaggio antisemita. Mi aspetto da tutte le forze politiche non soltanto una ferma condanna, ma anche una seria riflessione sulle cause di questi comportamenti”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Silvio, Presidente del Monza e di Forza Italia, ha pubblicato un post su Instagram parlando dei. “Il fatto che si siano ascoltati negli stadi è una. Sono la negazione dei valori dello sport, ma, soprattutto dei principi della nostra Costituzione. È inconcepibile che nel 2022 vi sia ancora chi utilizza la parola ebreo in senso dispregiativo. Le minacce contro gli ebrei sono minacce contro la nostra stessa civiltà, ma, purtroppo, spesso – magari per criticare Israele, unica democrazia liberale del Medio Oriente, si tollera un linguaggio antisemita. Mi aspetto da tutte le forze politiche non soltanto una ferma condanna, ma anche una seria riflessione sulle cause di questi comportamenti”. SportFace.

