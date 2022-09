Amadeus compleanno: arriva il “regalo” della moglie Giovanna Civitillo (Di lunedì 5 settembre 2022) Aamdeus ha compito 60 anni e, per il suo compleanno, ha ricevuto un “regalo” speciale da parte di sua moglie Giovanna Civitillo. Ma il conduttore ha anche mostrato sui social una torta ricevuta in regalo da Ernst Knam. Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte semplicemente Amadeus, ha soffiato 60 candeline sulla sua torta di compleanno, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 settembre 2022) Aamdeus ha compito 60 anni e, per il suo, ha ricevuto un “” speciale da parte di sua. Ma il conduttore ha anche mostrato sui social una torta ricevuta inda Ernst Knam. Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte semplicemente, ha soffiato 60 candeline sulla sua torta di, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

francym97_ : RT @ellemma_: nel giorno del suo compleanno è giusto ricordare l' infossamento che ha amadeus per blanchit0 e mahm00d - chiarakalos : RT @ellemma_: nel giorno del suo compleanno è giusto ricordare l' infossamento che ha amadeus per blanchit0 e mahm00d - francy65888229 : RT @ellemma_: nel giorno del suo compleanno è giusto ricordare l' infossamento che ha amadeus per blanchit0 e mahm00d - milkovichsly : RT @ellemma_: nel giorno del suo compleanno è giusto ricordare l' infossamento che ha amadeus per blanchit0 e mahm00d - itsmc17 : RT @ellemma_: nel giorno del suo compleanno è giusto ricordare l' infossamento che ha amadeus per blanchit0 e mahm00d -