Vuelta a España 2022 | Remco Evenepoel | “Prima volta che arrivavo così in alto | è andata bene”

Altra giornata difficile per Remco Evenepoel, ma da cui può uscire sicuramente col sorriso. Il capitano della Quick-Step Alpha Vinyl ha chiuso al decimo posto la quindicesima tappa della Vuelta a España 2022, che arrivava sui 2512 metri dell'alto Hoya de La Mora, perdendo 15" da Primoz Roglic. La maglia rossa è però soddisfatto di aver limitato i danni: "Era la mia prima volta che arrivavo così in alto, è andata molto bene. La Jumbo ha fatto una corsa aggressiva, siamo riusciti a difenderci egregiamente. Ho qualche dolorino ai muscoli dopo la caduta ma sono felice del fatto che domani ci sarà il giorno di riposo. Buona giornata comunque per ..."

