Us Open 2022, Nadal batte Gasquet in tre set e accede agli ottavi di finale (Di domenica 4 settembre 2022) Rafa Nadal batte agilmente in tre set Richard Gasquet e accede agli ottavi di finale degli Us Open 2022. Il tennista maiorchino, infatti, non ha troppi problemi a battere il francese numero 91 al mondo, imponendosi per 6-0 6-1 7-5 in circa due ore e un quarto. Il punteggio può trarre in inganno, almeno per quanto riguarda il primo set: è vero, Gasquet ha sofferto terribilmente in battuta, ma allo stesso tempo si è rivelato pericoloso in risposta, costringendo Nadal ad annullare cinque palle break, suddivise tra primo e quinto game. Il secondo parziale è stato invece più a senso unico, visto che Gasquet è riuscito ad impensierire il maiorchino solo nel terzo game, ...

