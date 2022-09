Udinese, Sottil: «Roma pratica e forte, dovremo stare attenti» (Di domenica 4 settembre 2022) Le parole del tecnico dell’Udinese, Sottil: «Una grande fase difensiva, ripartenze improvvise, costruite al dettaglio» Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della partita contro la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni. Roma – «É una squadra pratica e forte. Pratico è il timbro che dà Mourinho alle sue squadre: una grande fase difensiva, ripartenze improvvise, costruite al dettaglio con giocatori di qualità che interpretano il suo verbo alla perfezione. Bisogna stare molto attenti». PEREYRA – «Un giocatore universale, che può fare benissimo tutti i ruoli di centrocampo e davanti. Pereyra ci dà quella qualità in mezzo al campo da anni, e ha giocato esterno tempo fa con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Le parole del tecnico dell’: «Una grande fase difensiva, ripartenze improvvise, costruite al dettaglio» Andrea, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della partita contro la. Di seguito le sue dichiarazioni.– «É una squadra. Pratico è il timbro che dà Mourinho alle sue squadre: una grande fase difensiva, ripartenze improvvise, costruite al dettaglio con giocatori di qualità che interpretano il suo verbo alla perfezione. Bisognamolto». PEREYRA – «Un giocatore universale, che può fare benissimo tutti i ruoli di centrocampo e davanti. Pereyra ci dà quella qualità in mezzo al campo da anni, e ha giocato esterno tempo fa con ...

