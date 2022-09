Tàr | Se il predatore sessuale è Cate Blanchett

Quotidiano online

E per raccontare, nell'epoca del #MeToo, cosa accade ilè una donna e non un uomo... QUI LA RECENSIONE COMPLETA [IN AGGIORNAMENTO]E per raccontare, nell'epoca del #MeToo, cosa accade ilè una donna e non un uomo 3.8 5 PUNTEGGIO TOTALE Lydia Tár , direttrice d'orchestra, compositrice, vive a Berlino dove dirige la ... Caruso ordina la rimozione dell'edicola ex Permesso ma il Tar sospende l'intervento