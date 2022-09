Ranking ATP Race, perché il prossimo match è cruciale per Matteo Berrettini in vista delle Finals di Torino (Di domenica 4 settembre 2022) Matteo Berrettini è in piena corsa per la qualificazione alle ATP Finals 2022, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Il fuoriclasse italiano si è qualificato ai quarti di finale degli US Open, si è issato a quota 2.225 punti ed è provvisoriamente 13mo nella ATP Race (davanti a Jannik Sinner, a quota 2.040 e atteso dal suo ottavo di finale sul cemento di New York). Matteo Berrettini è ora atteso dal durissimo incrocio con il norvegese Casper Ruud e si tratterà di un match cruciale. Se infatti il romano dovesse vincerlo, volerebbe a quota 2.585 punti e supererebbe sicuramente il polacco Hubert Hurkacz (2.545) e lo statunitense Taylor Fritz (2.385), entrambi già eliminati agli US Open, oltre ad avvicinarsi ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)è in piena corsa per la qualificazione alle ATP2022, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Il fuoriclasse italiano si è qualificato ai quarti di finale degli US Open, si è issato a quota 2.225 punti ed è provvisoriamente 13mo nella ATP(davanti a Jannik Sinner, a quota 2.040 e atteso dal suo ottavo di finale sul cemento di New York).è ora atteso dal durissimo incrocio con il norvegese Casper Ruud e si tratterà di un. Se infatti il romano dovesse vincerlo, volerebbe a quota 2.585 punti e supererebbe sicuramente il polacco Hubert Hurkacz (2.545) e lo statunitense Taylor Fritz (2.385), entrambi già eliminati agli US Open, oltre ad avvicinarsi ...

