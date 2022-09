Lazio-Napoli, Sarri: "E' palese che stiamo sui coglion* a qualcuno...'' (Di domenica 4 settembre 2022) Lazio, Sarri: "Siamo sui cogl... a qualcuno evidentemente, il Napoli avrebbe potuto vincere lo stesso...'' Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue parole: "Tredici ammonizioni per la Lazio nelle ultime 4 giornate e solo una agli avversari? Non so quello che ha intenzione di fare la società, è palese che stiamo sui coglion* a qualcuno. -asserisce Sarri - E ce lo hanno anche detto. Dopo la partita contro il Bologna nel sottopassaggio ce lo hanno rinfacciato. Gli episodi stasera sono inquietanti e poi siamo usciti con tutti ammoniti noi. Anche il Var è ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 4 settembre 2022): "Siamo sui cogl... aevidentemente, ilavrebbe potuto vincere lo stesso...'' Maurizio, allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il. Queste le sue parole: "Tredici ammonizioni per lanelle ultime 4 giornate e solo una agli avversari? Non so quello che ha intenzione di fare la società, èchesui. -asserisce- E ce lo hanno anche detto. Dopo la partita contro il Bologna nel sottopassaggio ce lo hanno rinfacciato. Gli episodi stasera sono inquietanti e poi siamo usciti con tutti ammoniti noi. Anche il Var è ...

