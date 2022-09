L’attacco hacker al Gestore dell’energia italiano | a rischio dati sensibili Sospetti su un virus russo

Leggi su open.online

(Di domenica 4 settembre 2022) Sarebbeche ha colpito il Gse (dei Servizi Energetici) nazionale nella notte tra il 28 e il 29 agosto. L’evento è particolarmente rilevante perché è proprio il Gse che si sta occupando di acquistare il gas naturale sul mercato per riempire gli stoccaggi italiani prima dell’inverno. La cifra consegnata dallo Stato all’ente ammonta a quattro miliardi di euro. Il codice intruso nei sistemi informatici è stato definito dalla società un «ransomware (un ransomware è un tipo diche blocca idella macchina colpita finché l’utente non paga un riscatto, in inglese, ransom, ndr) di nuovissima generazione». Ad essere colpiti sono stati la rete, il client, l’infrastruttura degli applicativi, il server dei file e i sistemi di posta elettronica. A una ...