GP Olanda: Verstappen vince e allunga, ancora errori al box Ferrari (Di domenica 4 settembre 2022) Max Verstappen ha vinto il suo secondo Gran Premio di casa a Zandvoort consecutivo dopo una gara strategica che ha coinvolto tutte e tre le mescole Pirelli. George Russell della Mercedes è arrivato secondo con Charles Leclerc a completare il podio del GP d'Olanda. Il Gran Premio d'Olanda è iniziato abbastanza pulito in mezzo a L'articolo proviene da Webmagazine24.

ilfoglio_it : Dopo il Gran Premio olandese il campione del mondo in carica è a un passo dal bis. Non è questione di se ma di quan… - thalassa2008 : RT @Agenzia_Ansa: La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Sul circuito di casa a Zandvoort, il pilota… - thalassa2008 : F1: Verstappen vince in Olanda, terza la Ferrari di Leclerc - F1 - ANSA - fisco24_info : Formula 1: vittoria risicata per Verstappen in Olanda. Leclerc torna sul podio: Max vince la gara ma deve vedersela… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Gp d’Olanda: trionfa Verstappen e supera Russell e Leclerc -