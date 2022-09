F1, Charles Leclerc: “Onestamente penso che fosse difficile fare meglio, le Mercedes volavano oggi” (Di domenica 4 settembre 2022) Charles Leclerc ha concluso al terzo posto il Gran Premio d’Olanda, 15mo impegno del Mondiale F1 2022. Il monegasco ha tagliato il traguardo alle spalle del britannico George Russell (Mercedes) e del padrone di casa Max Verstappen (Red Bull), nuovamente sul gradino più alto del podio. Il #16 del gruppo, secondo ieri in griglia di partenza, è stato abbattuto dall’alfiere della Mercedes, abile a sfruttare al meglio una strategia differente. Il monegasco ha tentato di riprendere l’ex pilota della Williams, una missione non riuscita nei concitati giri finali. Il compagno di squadra dello spagnolo Carlos Sainz ha rilasciato: “Onestamente penso che fosse difficile fare meglio, le Mercedes ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022)ha concluso al terzo posto il Gran Premio d’Olanda, 15mo impegno del Mondiale F1 2022. Il monegasco ha tagliato il traguardo alle spalle del britannico George Russell () e del padrone di casa Max Verstappen (Red Bull), nuovamente sul gradino più alto del podio. Il #16 del gruppo, secondo ieri in griglia di partenza, è stato abbattuto dall’alfiere della, abile a sfruttare aluna strategia differente. Il monegasco ha tentato di riprendere l’ex pilota della Williams, una missione non riuscita nei concitati giri finali. Il compagno di squadra dello spagnolo Carlos Sainz ha rilasciato: “che, le...

